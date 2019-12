MS hokej U20

Přízrak boje o udržení je pryč, čeští hokejisté už mají jistou účast ve čtvrtfinále MS do 20 let. O postupu domácích bylo v Ostravě rozhodnuto ještě před jejich posledním vystoupením proti Kanadě. Tajenku vyřešila vysoká výhra Ruska nad Německem 6:1, po níž poslední příčka ve skupině B a tím i play out proti Kazachstánu čeká Němce.

Přesto mají čeští mladíci proti Kanadě o co hrát. Pokud by se jim podařilo po šesti letech zámořského soupeře porazit, mohou myslet na lepší než čtvrté místo v konečné tabulce skupiny. Při vítězství v základní hrací době by to znamenalo skok na druhou příčku a za soupeře pro čtvrteční čtvrtfinálový zápas poraženého z večerního třineckého duelu Finů se Švýcary

Pokud by Češi zdolali Kanadu až v prodloužení nebo po nájezdech, skončí ve skupině třetí a potkají lepšího ze souboje Finsko - Švýcarsko. Jakákoli porážka z večerního zápasu, přisoudí mladým reprezentantům za soupeře ve čtvrtfinále jediný neporažený celek turnaje Švédy. Varaďovi svěřenci mají reglementem turnaje zajištěno, že čtvrtfinále sehrají 2. ledna v Ostravě od 20.00 h bez ohledu na umístění v základní části turnaje. Vedle nich by v hlavním dějišti turnaje pak zůstal už jen vítěz skupiny B, tedy Kanada či USA.

Rusové každopádně budou muset jet na čtvrtfinále do 35 kilometrů vzdáleného Třince a zvažují variantu vyrazit tam pouze na zápas a zázemí si nechat v Ostravě. Každopádně nikdo z účastníků mistrovství světa nebude mít žádné bujaré silvestrovské oslavy, protože na Nový rok všichni trénují a čtvrtek pak bude klíčovým dnem turnaje.