MS hokej U20

Zatímco čeští hokejisté se do posledního dne bojů ve skupině na domácím MS do 20 let strachovali o samotnou účast v play off, jejich čtvrteční čtvrtfinálový soupeř ze Švédska si užíval pohodovou jízdu za prvním místem ve skupině a není divu, že si Seveřané moc nepřipouštějí, že by pro ně Varaďův tým měl znamenat vážnější překážku.