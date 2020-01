Žádné bujaré oslavy a vítání nového roku nepřicházely pro české hokejisty při MS do 20 let v úvahu. Po zápase s Kanadou se dostali do postelí až kolem půlnoci a připíjeli si čistě symbolicky. Navíc ve středu odpoledne už v Ostravě zase trénovali. „Pojali jsme 1. leden opravdu hodně pracovně,“ říká trenér Václav Varaďa.

Čeští hokejisté se radují z gólu proti USA na MS do 20 let. Budou mít důvod k veselí i po čtvrtfinálové bitvě se Švédy?

Česká dvacítka čeká na medaili z MS už patnáct let a pokud chce v domácím prostředí ukončit dlouhý půst, musela by ve čtvrtek jako první na turnaji připravit porážku Švédům. Zápas v Ostravě začne až ve 20:00 hod. „Proti nám bude stát technicky vybavený tým, který je kompaktní a dobře bruslí. Každý ale někdy musí padnout a my věříme, že se to Švédům ve čtvrtek stane," naznačil kouč. „Budeme se snažit dostat jim pod kůži, udělat to soupeři co nejtěžší," doplnil kapitán Libor Zábranský.

Až ve čtvrtek po ranním rozbruslení bude zřejmě jasno, zda se do české branky postaví v minulých dnech nemocný Lukáš Dostál nebo Lukáš Pařík, který kvůli bolestï třísel nedochytal silvestrovský duel s Kanadou, či 17letý junior Nick Malík, jenž měl být původně gólmanskou trojkou, ale zůstal jako jediný stoprocentně zdravý. „Neměla by nastat kritická situace, že bychom jako náhradníka gólmana vybírali hráče z pole, i když svůj tip v podobě Pekaře bych měl," naznačil Varaďa.

Ze 14 útočníků na soupisce musel kouč ze svých plánů už definitivně škrtnout Lauka i Jeníka, pro něž turnaj kvůli zraněním kolena předčasně skončil. Od soboty nenastoupil ani Šír. Po zásahu pukem nedohrál proti Kanadě obránce Haš, fit nebyl ani Plášek. „Kluci jsou pobouchaní, i proto, že jdou vážně nadoraz," připomíná kouč. U všech marodů musí počkat, co řekne na jejich stav doktor a jak se oni sami budou cítit ráno v den zápasu se Švédy.

Zleva brankář Lukáš Pařík a Šimon Kubíček a Liam Foudy z Kanady.

Jaroslav Ožana, ČTK

Disciplinární trest pro Šika?

Do toho všeho hrozil disciplinární trest Otu Šikovi, vyloučenému do konce utkání za seknutí Kanaďana mezi nohy. „Šlo spíš o přehnanou reakci na neodpískaný krosček, blbou náhodu než úmyslný zákrok. Snad o Šika nepřijdeme, už teď je nás sotva tak akorát," uvažuje Varaďa a bude rád, když dá dohromady čtyři lajny a bude moci točit všech šest obránců.

Klíčovým faktorem duelu podle všeho bude počet vyloučených českých hráčů. Domácí výběr je suverénně nejtrestanějším týmem šampionátu, Švédové naopak patřili mezi nejslušnější a navíc mají čtyřicetiprocentní úspěšnost využití přesilovek.

Zleva zraněný brankář české reprezentace Lukáš Pařík a Jan Myšák v duelu s Kanadou.

Jaroslav Ožana, ČTK

V základní části šampionátu vyhrálo Švédsko 52 utkání v řadě, naposledy padlo v prosinci 2006 s Kanadou. „Loni taky proplulo svou skupinou a následně ve čtvrtfinále ho předčili Švýcaři, kteří hráli disciplinovaně, od podlahy a jako tým. Pro nás je to ukazatel toho, že se dá čelit každému," poukázal Varaďa na fakt, že se příštímu soupeři českých mladíků příliš nedaří na triumfy ze skupiny navazovat v play off. Na třinácti posledních turnajích získali jedno zlato, pět stříbrných medailí a jeden bronz.