Všechna utkání českého týmu na MS hokejistů do 20 let v Ostravě byla zatím vyprodána a s vysokou pravděpodobností tomu bude tak i ve čtvrtek večer při čtvrtfinále se Švédy. Fanoušci, kteří dosud nepatří mezi šťastné držitele lístků, ještě nemusí úplně zoufat. V den zápasu půjdou do prodeje poslední vstupenky na závěrečné tři hrací dny šampionátu.