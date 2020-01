MS hokej U20

Na hokejovém MS do dvaceti let v Ostravě a Třinci už jde o všechno. Startují čtvrtfinálové boje, které oddělují úspěšné od neúspěšných. Jako první se do semifinále probojovali Rusové, kteří porazili Švýcary 3:1. Po nich (15h, ČT sport) nastoupí Slováci s Kanadou a následně budou hrát obhájci zlata z Finska proti USA. Všechny zápasy sledujte v podrobných online reportážích na Sport.cz.