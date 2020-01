MS hokej U20

Švédští hokejisté už tradičně na MS do 20 let ovládli základní skupinu a přestože jsou před čtvrtfinálovým duelem s Čechy velkými favority, jdou přeci jen trochu do neznáma. Oproti poklidnému Třinci je čeká vyprodaná bouřící hala v Ostravě, která bude téměř kompletně stát na straně domácího týmu. Seveřané se však očekávanou nepřízní publika příliš nestresují.