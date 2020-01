MS hokej U20

Byl u toho jako kapitán, když čeští hokejisté předloni na MS do 18 let v Čeljabinsku přešli senzačně přes Kanadu do semifinále. O podobný kousek se obránce Libor Zábranský znovu s céčkem na dresu chtěl pokusit i na domácím šampionátu hráčů do 20 let, jenže proti Švédům byli reprezentanti na ostravském ledě ve čtvrtek pozdě večer bez šance.

My jsme to hrozně chtěli, ale Švédové ukázali velkou kvalitu a přehráli nás, přiznává kapitán Libor Zábranský

Jak pocit ve vás zůstal po čtvrtfinálové porážce 0:5?

Nasranost, co jinýho mám říct. Bohužel nám to nevyšlo, Švédové ukázali ohromnou kvalitu a my se jim nedostali tolik pod kůži, jak jsme chtěli. Pojďme se k tomu ale postavit čelem, soupeř si postup zasloužil.

Začali jste dobře, dokud nepřišla série oslabení. Souhlasíte?

Asi jo, stálo nás to ale hrozně moc sil. Blokovali jsme střely, šli do všeho po hlavě a snažili se přesilovky soupeře co nejlépe odbránit, jenže pak tam Švédům spadla taková serepetička. Vzápětí jsme v tom Dostyho nechali vykoupat, šli tam po něm tři protihráči a nikdo z nás mu nepomohl. Takový divný góly pak v hlavě zůstanou.

Hned na startu druhé třetiny jste navíc inkasovali potřetí.

Za takového stavu už je těžký čtvrtfinále otáčet. Snažili jsme se přesto do poslední chvíle s výsledkem něco dělat, bohužel se nám tam ani nic neodrazilo.

Čím vás Švédové přehráli?

Byli lepší ve všem hokejovém. My do toho šli na srdce, hrozně jsme bojovali a nechali tam úplně všechno, jenže to nestačilo. Snad si lidi budou vážit, že jsme nic nevzdali, přestože jsme odehráli turnaj na sotva patnáct zdravých hráčů.

Řada expertů se obávala, že Česko může hrát doma pouze o záchranu. Nebylo tedy čtvrtfinále tak trochu váš strop?

Vyšli jsme se vztyčenou hlavou ze skupiny smrti, dál už se bohužel dojít nepovedlo. Nic jsme ale nevypustili a všichni kluci v kabině to vnímali tak, že není větší čest než hrát za repre. Musíme si přiznat, že Švédové byli lepší, gratuluji jim, ale jak turnaj dopadne mě osobně nezajímá. Pro náš ročník 2000 všechno smutně končí, přeju mladším klukům, ať se jim daří příště líp.

