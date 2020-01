MS hokej U20

„Sám se ptám, co se to vlastně se mnou dělo," říká gólman Ilvesu Tampere, který už při generálce na turnaj se Slováky v Třinco dostal hodně laciný gól. Vypadalo to, že se přes Vánoce z toho oklepal, proti Rusům i přes tři obdržené branky pomohl Česku k překvapivému vítězství na úvod skupiny.

O dva dny později ani téměř třicet Dostálových zákroků neodvrátilo porážku 3:4 s Německem. Pak udeřila silná viróza. „Po zápase jsem celou noc zvracel, brzy ráno jsem jel do nemocnice, protože to nešlo zastavit. Byl jsem na kapačkách, ale jak jsem měl podrážděný žaludek, nebyla až v dalších dnech chuť k jídlu," vysvětluje, proč nemohl nastoupit v posledních dvou dnech roku 2019 proti USA a Kanadě. „Nakonec jsem byl rád, že jsem se alespoň trochu dal do kupy pro čtvrtfinále," přiznává.

Se Švédy začal parádně a už to vypadalo, že může napodobit svůj senzační výkon ze čtvrtfinále MS do 18 let před dvěma roky, kdy v Čeljabinsku doslova vychytal juniorské hvězdy Kanady. Jenže v 16. minutě ostravského duelu přišla za stavu 0:1 osudná Dostálova chyba.

„Těžce se mi hledají slova. Vyjel jsem pro puk za branku a trochu jsem u toho zamrznul. Najednou se na mě valili tři Švédové, zavřeli mi mantinel," přibližuje, jak se ocitl v prekérní situaci.

„Chtěl jsem puk už jenom někam odhodit, místo toho jsem ale Gustafssonovi nahrál přímo na hůl. Samozřejmě mě to mrzí, byl to okamžik, který nás poslal dolů. Nechci se obhajovat, ale stává se to i gólmanům v NHL. Podobných videí na internetu je hodně, teď tam budu i já," tvrdí Dostál, jenž nakonec kryl 33 švédských střel a rozhodně ho nelze označit za viníka čtvrtfinálového krachu.

„Všichni jsme si to představovali jinak, ale nebudu chodit kolem horké kaše. Švédové nás přehráli, ukázali svou kvalitu. Mně to mrzí, protože to byl poslední zápas našeho ročníku, v podstatě jsme pohromadě s klukama od šestnáctek, vytvořilo se mezi námi silné pouto a i tady mužstvo prodalo svůj charakter. Za všech okolností jsme bojovali. Bohužel to nestačilo, abychom vydrželi na turnaji až do konce," uvažuje gólman, který by měl už na začátku příštího týdne zase chytat za Ilves v lize.

Řada expertů se obávala, aby Česko nemuselo na domácí šampionátu hrát jen o záchranu. „Měli jsme hodně těžkou skupinu a přestože jsme po skvělém vstupu o turnaje nezvládli důležitý zápas s Německem, tak jsme tou enormní bojovností urvali hodně cenný, vlastně postupový bod proti Americe. Po této stránce to pro nás dopadlo dobře," přemítá Dostál.

Sedmé místo se zdá jako reálný obraz možnosti českého hokeje v této věkové kategorii. „Myslím si, že není na mně, abych to hodnotil. Spíše je to otázka na lidi, kteří jsou výše postavení a starají se o český hokej," dodává.

Doslova ohromený byl diváckou podporou v Ostravě. „Moc bych chtěl poděkovat fanouškům, kteří vytvořili neuvěřitelnou atmosféru a vyprovodili nás potleskem a skandováním Hoši, děkujem i po tom čtvrtfinále. Tohle je něco pozitivního, co si ponesu dál, i když pocit, že jsme nezvládli, co jsme chtěli, ve mně asi bude dlouho přetrvávat," uzavírá Dostál.