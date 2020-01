MS hokej U20

Protrhl gólové mlčení v pravý čas. Už s ním o jeho střelecké impotenci na MS hokejistů do 20 let v Ostravě mluvil i ruský trenér Valerij Bragin. Než by útočníka Ivana Morozova kritizoval, snažil se ho povzbudit. Ať odvádí dobrou práci pro mužstvo a že góly taky přijdou. Koučova předpověď se naplnila v semifinále se Švédy.