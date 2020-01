MS hokej U20

Němečtí hokejisté disponující generací kvalitních talentovaných hráčů pošilhávali na MS do 20 let v Ostravě a Třinci po play off, jenže teď se dostali do problémů při uhájení samotné příslušnosti k elitní skupině. O jejich záchraně či pádu do divize rozhodne v neděli třetí duel série s Kazachstánem (11h), který můžete sledovat na Sport.cz.