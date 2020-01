MS hokej U20

Zlato z MS hokejistů do 20 let putuje z Ostravy do Kanady. V dramatické finálové bitvě velmocí přehráli zámořští mladíci Rusko 4:3, přestože prohrávali už 1:3. O výhře Javorových listů rozhodl v čase 56:02 útočník Akil Thomas. Kanaďané se soupeři revanšovali za šokující debakl 0:6 ze vzájemného měření sil ve skupině a slaví 18. trumf v této věkové kategorii. Rusové čekají na zlato od roku 2011, kdy triumfovali i v součtu s bývalým Sovětským svazem potřinácté v historii.