MS hokej U20

Všichni hráči se sejdou tuto sobotu ve Vyškově, kde absolvují týdenní přípravný kemp. Po jeho skončení dojde 12. prosince k zúžení kádru a o den později odletí vybraných 28 hráčů do dějiště turnaje v Edmontonu. Za týmem pak už nebudou smět přijet žádní náhradníci za zraněné či nemocné hráče. Na finální soupisku pro MS budou nakonec zapsáni tři brankáři a 22 hráčů do pole

„Letošní sezona je hodně specifická, což ovlivňuje i nominaci na mistrovství světa. Mimo výkonnosti hráčů musíme brát ohled i na covid-19. I proto se kempu ve Vyškově zúčastní široký kádr. Navíc spousta hráčů odehrála kvůli koronavirové pandemii pouze několik utkání," uvedl Karel Mlejnek.

Ten měl minulý týden pozitivní test na covid-19, takže je nyní v domácí izolaci. Začátek kempu ve Vyškově proto nestihne, v jeho průběhu by se měl ale k mužstvu připojit a 13. prosince s ním odcestovat do Kanady. „Izolace mi končí v pondělí ráno a doufám, že v tu dobu budu moct svému obvodnímu lékaři oznámit, že jsem asymptomatický a vyrazím za týmem do Vyškova," věří hlavní trenér.

Širší nominace juniorské reprezentace pro MS v Edmontonu: Brankáři: Šimon Zajíček (Litvínov) Nick Malík (Třinec) Jan Bednář (Karlovy Vary) Lukáš Pařík (Benátky nad Jizerou) Tomáš Suchánek (Frýdek-Místek) Obránci: Karel Klikorka (Mladá Boleslav) Jiří Suhrada (Zlín) Jan Mlčák Michael Krutil Šimon Kubíček Daniel Poizl Ondřej Baláž (všichni Litoměřice) Michal Hrádek (Pardubice) Martin Haš (Benátky nad Jizerou) Stanislav Svozil (Kometa Brno) David Jiříček Vladimír Kremláček (oba Plzeň) Radek Kučeřík (Přerov) Adam Rutar (Olomouc) Útočníci: Adam Najman Jakub Rychlovský (oba Liberec) Martin Lang Matěj Toman Filip Přikryl Michal Teplý Pavel Novák Jaromír Pytlík Filip Koffer David Jindra (všichni Litoměřice) Ivan Ivan (Vítkovice) Ondřej Pšenička (Waterloo Black Hawks/USHL) Radek Mužík (Lulea HF/Švéd.) Jan Myšák (Litvínov) David Vitouch (Sparta) Adam Raška Jonáš Peterek (oba Frýdek-Místek) Martin Ryšavý (Přerov) Jakub Brabenec (Kometa Brno) Sebastian Malát (Plzeň) Theodor Pištěk (Örebro/Švéd.) Martin Beránek (České Budějovice) Michael Gut (Sokolov)

V širším Mlejnkově výběru figuruje pětice hráčů ročníku 2003, jedenáctka ročníku 2002 a zbylých 26 hokejistů má ročník narození 2001. Celkem deset z nominovaných se zúčastnilo posledního juniorského MS v Ostravě a Třinci - brankáři Lukáš Pařík a Nick Malík, obránci Martin Haš, Karel Klikorka, Šimon Kubíček, Radek Kučeřík a útočníci Jan Myšák, Jaromír Pytlík, Adam Raška a Michal Teplý.

V nominaci naopak chybí devatenáctiletý útočník Marcel Barinka. Vnuk někdejšího trenéra české reprezentace Aloise Hadamczika sice za juniorský nároďák odehrál v červenci všechny tři přípravné zápasy proti Slovensku, v nichž dal dva góly, z vrcholu sezony v kanadském Edmontonu se ale omluvil. A to kvůli angažmá v německém Kolíně nad Rýnem, které získal minulý týden.

Program české juniorské reprezentace: 5. – 12.12. přípravný kemp ve Vyškově 21.12. 3:30 Česko - Finsko (přípravný duel) 24.12. 3:30 Česko - Německo (přípravný duel) 26.12. 20:00 Česko - Švédsko 28.12. 3:30 Česko - Rusko 29.12. 20:00 Česko - USA 31.12. 20:00 Česko - Rakousko

„Marcel mi v pátek sám volal a sdělil mi, že si vybojoval smlouvu v Kolíně nad Rýnem. Všichni mu to přejeme, jenže německé nejvyšší soutěž začíná 17. prosince a on si chce vybojovat trvalé místo v kádru. Proto nám oznámil, že v tento moment upřednostňuje klub před reprezentací," vysvětlil Mlejnek.

Kanada bude hostit juniorský šampionát už počtrnácté v historii, konat se bude od 25. prosince do 6. ledna. Původně se mělo hrát ve dvou městech, kvůli pandemii koronaviru ale vypadl Red Deer a celý turnaj se tak uskuteční výhradně v Edmontonu v hale Rogers Place, kde nastupují ke svým domácím zápasům v NHL místní Oilers. Hráči budou v tzv. bublině a utkání proběhnou bez diváků. Edmonton hostí MS dvacítek potřetí.

V bublině budou Češi uzavřeni už během přípravného kempu ve Vyškově. Tým bude mít k dispozici celý hotel a zimní stadion. Nikdo nebude moci po dobu kempu bublinu opustit.

„Snažíme se o to, aby byla zajištěna maximální ochrana vůči onemocnění covid-19. V průběhu kempu budou všichni hráči i členové realizačního týmu třikrát otestováni metodou PCR a před vstupem do letadla se budou muset podle reglementu šampionátu všichni prokázat třemi negativními testy," přibližuje manažer týmu Otakar Černý.

Speciální režim čeká mužstvo i po příletu do Edmontonu, kde všichni absolvují povinnou čtyřdenní karanténu na hotelu. Na led Rogers Place tak český tým společně vyrazí až 18. prosince 2020.

„Během čtyřdenní karantény v Edmntonu bude muset být každý sám na pokoji. S mými asistenty a kondičním trenérem jsme pro hráče připravili online programy. Ať už to bude individuální tréninky na pokoji nebo mítinky přes aplikace. Jsme připraveni," hlásí Mlejnek.

„Podmínky nebudou jednoduché, ale pro všechny týmy jsou stejné. Spolu s kondičním trenérem připravíme hráčům na pokoje takový program, aby karanténu strávili aktivně a co nejvíce omezili případné problémy s následným přechodem na led," tvrdí Mlejnek, jenž dvacítku převzal před sezonou po Václavu Varaďovi a čeká ho první juniorské MS.

Program zápasů základních skupin juniorského MS 2021: Den Čas Skupina Zápas Pá 25.12. 20:00 A Slovensko - Švýcarsko So 26.12. 0:00 A Finsko - Německo So 26.12. 3:30 B USA - Rusko So 26.12. 20:00 B Česko - Švédsko Ne 27.12. 0:00 A Kanada - Německo Ne 27.12. 3:30 B Rakousko - USA Ne 27.12. 20:00 A Švýcarsko - Finsko Po 28.12. 0:00 A Kanada - Slovensko Po 28.12. 3:30 B Rusko - Česko Út 29.12. 0:00 B Švédsko - Rakousko Út 29.12. 3:30 A Německo - Slovensko Út 29.12. 20:00 B Česko - USA St 30.12. 0:00 A Švýcarsko - Kanada St 30.12. 3:30 B Rusko - Rakousko St 30.12. 20:00 A Slovensko - Finsko Čt 31.12. 0:00 A Německo - Švýcarsko Čt 31.12. 3:30 B Švédsko - Rusko Čt 31.12. 20:00 B Rakousko - Česko Pá 1.1. 0:00 A Finsko - Kanada Pá 1.1. 3:30 B USA - Švédsko Pozn.: Začátky zápasů jsou v SEČ, v Edmontonu je o 8 hodin méně.

Ještě před startem MS čekají Čechy dva přípravné zápasy v Edmontonu proti Finsku a Německu. Do samotného turnaje pak vstoupí 26. prosince od 20:00 SEČ duelem se Švédy. V základní skupině B pak postupně vyzvou ještě Rusy, Američany a Rakušany.

„Chceme se prezentovat jako sebevědomý a zároveň pokorný tým, který svou pracovitostí bude velmi nepříjemný všem svým soupeřům. Všichni jsme si plně vědomi, že nasazení, bojovnost a základní hokejové atributy jsou tím nejdůležitějším, čím se náš tým musí prezentovat," dodal Mlejnek.

Play off juniorského MS 2021: Den Čas Čtvrtfinále So 2.1. 18:00 So 2.1. 21:30 Ne 3.1. 1:00 Ne 3.1. 4:30 Semifinále Út 5.1. 0:00 Út 5.1. 3:30 O 3. místo Út 5.1. 23:30 Finále St 6.1. 3:30 Pozn.: Začátky zápasů jsou v SEČ, v Edmontonu je o 8 hodin méně.

Novinkou je, že nynější juniorské MS nepozná žádného sestupujícího. Mezinárodní hokejová federace IIHF totiž už dříve kvůli pandemii koronaviru zrušila všechny šampionáty nižších divizí, takže do elitní kategorie nemá kdo postoupit.

