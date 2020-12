MS hokej U20

Den před skončením vyškovského kempu trenér české hokejové dvacítky Karel Mlejnek už vybral 28 hráčů, kteří v neděli po poledni zamíří z vídeňského letiště charterovým letem společně se Slováky a Rakušany do dějiště světového šampionátu Edmontonu.

Hráči i realizační tým byli během uplynulých šesti dní třikrát testováni na koronavirus a výsledky byly ve všech případech negativní. „Nastavili jsme přísná hygienická pravidla a jsme rádi, že nám neurčoval nominaci covid, jako to potkalo třeba Švédy, kteří kvůli tomu přišli i o kouče. Tady rozhodovala čistě sportovní stránka. Jedním z hlavních kritérií byla aktuální forma hráčů i jejich vhodnost na pozici, kam se s nimi počítá," řekl Mlejnek.

Ve výběru je deset hráčů, kteří zažili atmosféru MS do 20 let už minule v Ostravě (Malík, Pařík, Haš, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Teplý, Pytlík, Myšák a Raška). Škrtnout musel kouč ze širšího kádru patnáct jmen, trochu překvapivě se mezi nimi ocitl i útočník Pištěk působící ve švédském Örebro. „Na pozici pravého křídla po zvážení všech pro a proti bereme jiné hráče. Nominační verdikt není pro nikoho komfortní. Určitá nervozita tam od kluků přece jen byla znát, ale všichni věděli, že to už v pátek večer musí přijít," mínil Mlejnek.

V Kanadě čeká českou dvacítku hned po příletu speciální režim. Všichni budou muset na hotelu absolvovat povinnou čtyřdenní karanténu. Na led v Edmontonu český tým společně vyrazí až 18. prosince. Na finální soupisku šampionátu pak trenéři po dvou přípravných zápasech s Finskem a Německem budou moct zapsat 3 brankáře a 22 hráčů.

„Úspěšní můžeme být jedině, když budeme fungovat jako tým a dokážeme se tímto způsobem poprat o co nejlepší výsledek v každém zápase," doplnil český trenér.