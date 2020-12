MS hokej U20

Dvě zásadní otázky pro mistrovství světa hokejistů do 20 let v kanadském Edmontonu vyřešil český kouč Karel Mlejnek ještě dřív, než ve středu večer místního času jeho svěřenci sehrají jediný přípravný duel proti Slovensku. Kapitánské céčko trenér svěřil útočníkovi Janu Myšákovi a do pozice gólmanské jedničky staví Nicka Malíka.