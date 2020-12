MS hokej U20

Z osmadvacetičlenného kádru, který je už devět dní uzavřený v edmontonské bublině, musí po dnešní večerní generálce českých hokejistů do 20 let proti Slovákům trenér Karel Mlejnek ještě vyřadit jednoho obránce a dva útočníky.

Mlejnek dobře ví, že sdělit třem mladíkům, že se jich nebude týkat již koncem týdne začínající mistrovství světa, nebude nic příjemného. Ale zároveň je to nutná součást trenérské profese a hráči už potřebují vědět, na čem jsou. „Už jsme dělali nominační verdikt před odletem do Edmontonu a vždycky to provází určité napětí, teď přijde naštěstí poslední řez v kádru," uvažuje trenér.

Verdikt na Štědrý den

Při osmihodinovém časovém posunu se o konečné podobě české soupisky pro šampionát bude v Kanadě rozhodovat až v okamžiku, kdy se rodná země hráčů začne probouzet do Štědrého dne. „Nechci nic předjímat, šance je otevřená pro každého a kluci se musí do poslední chvíle prát o své místo v mužstvu, kde bude mít každý svou roli," míní Mlejnek. Úvodní buly jediného přípravného zápasu reprezentační dvacítky padne ve čtvrtek ve 3.30 h středoevropského času.

Jan Myšák bude kapitánem české dvacítky

Profimedia.cz

Konkrétní podobu sestavy si kouč ještě nechává projít hlavou a rozhodne o ni zřejmě teprve pár hodin před zápasem. „Až si s asistenty rozmyslíme složení obrany i útoků, tak to první řekneme hráčům. Už jsme ale určili, že do branky proti Slovensku nastoupí Nick Malík i proto, že s ním budeme startovat šampionát," potvrzuje Mlejnek, že chce mít gólmana rozchytaného do ostrých zápasů.

Program hokejistů na MS do 20 let v Edmontonu sobota 26. 12. 20.00 h Česko–Švédsko pondělí 28.12. 3.30 h Česko–Rusko úterý 29. 12. 20.00 h Česko–USA čtvrtek 31. 12. 20.00 h Česko–Rakousko Začátky v našem čase, v dějišti šampionátu je o osm hodin méně.

Sázka na mladší ročník

Jde o mladšího syna bývalého reprezentačního obránce Marka Malíka. „Nick je super kluk. Oba jsme ročník 2002, takže ho sleduju dlouho a tady chytá výborně i během tréninku. Snaží se na ledě hodně komunikovat, vůbec se rád o hokeji baví. Je zaslouženě jedničkou, budeme mu věřit a pomáhat, jak jen to půjde," říká Jan Myšák, čerstvě jmenovaný kapitán české dvacítky.

„Věřím, že osobností, které budou pracovat pro tým, bude víc, ale Honza má velmi dobrý vliv na spoluhráče a velmi dobře komunikuje s trenérským štábem," oceňuje trenér litvínovského útočníka, jehož v říjnu draftoval ve druhém kole Montreal.

„Honza je inteligentní kluk jak na ledě, tak mimo něj. Na mužstvo zapůsobí svým nasazením, profesionalitou i přístupem, rozhodně má kvality na to, aby důležitou roli kapitána zastával," říká Mlejnek o Myšákovi, jemuž bylo v červnu teprve 18 let. Přestože je o rok mladší, než většina dalších reprezentantů, bude hrát MS dvacítek už podruhé v kariéře. Ve stejné situaci dostal céčko na český dres naposledy David Výborný při šampionátu v roce 1994.

Nick Malík na tréninku českého reprezentačního týmu

Profimedia.cz

Světový šampionát dvacetiletých začíná už 25. prosince. Češi do něj vstoupí o den později proti Švédsku, jejich dalšími soupeři ve skupině B budou Rusko, USA a Rakousko. Čtyři nejlepší týmy z obou skupin postoupí do čtvrtfinále, které se hraje křížem. Zápasy o udržení tentokrát nebudou, po zrušení všech šampionátů nižších divizí se nesestupuje.