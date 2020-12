MS hokej U20

"Bude muset na rentgen a potom budeme vědět víc," řekl trenér Kanady André Tourigny.

Dach je hráčem, který má ze všech účastníků "bubliny" v Edmontonu nejvíce zkušenosti z NHL. Za Blackhawks, kteří si jej loni vybrali jako trojku draftu, sehrál v základní části 64 utkání a připsal si 23 bodů za osm branek a 15 asistencí. V devíti duelech play off přidal gól a pět přihrávek.

"Je to výjimečný hráč a velice důležitý v kabině. Vždycky, když vidíte, že se někomu stane něco podobného, není to příjemné. Doufám, že to s ním bude dobré, ale uvidíme," prohlásil kanadský obránce Jamie Drysdale.