MS hokej U20

Rozjíždí se MS hokejových dvacítek. V protikoronavirové bublině v Edmontonu v prvním utkání skupiny A Slováci vyhráli nad Švýcary 1:0. V čase 54:17 rozhodl útočník Roman Faith. Statečný výkon předvedli v úvodním zápase také Němci, kteří s pouze 14 hráči do pole podlehli finským favoritům na zisk medaile 3:5. Třešničku na závěr programu prvního dne nabídl duel Spojených Států s Ruskem, ve kterém byli produktivnější svěřenci Igora Larionova a zvítězili 5:3.

Slovensko přitom utrpělo debakl 0:6 v poslední přípravě s Českem, Hlavaj i Latkóczy inkasoval třikrát, to už je ale zapomenuto.

V páté minutě Latkóczymu pomohla pravá tyč po střele Raye Fusta. Švýcaři nabídli týmu kouče Róberta Petrovického za první třetinu tři přesilové hry, ale gólman Thibault Fatton byl také neprůstřelný.

Další přesilovku Slováků v úvodu druhé části přerušil faul Juraje Slafkovského a přes šance na obou stranách trval bezbrankový stav. Největší slovenskou příležitost měl ve 34. minutě Michal Mrázik. Ve třetí třetině Švýcaři odolali i při vyloučení Cédrica Fiedlera.

Slováci se dočkali gólu v 55. minutě, kdy se puk po rychlém brejku odrazil před Faitha, který zamířil do odkryté branky. Petrovického výběr v závěru ubránil čtyři minuty v oslabení a trenčínský gólman téměř zázračně zlikvidoval obrovskou šanci Inakiho Baragana. Lapačkou zachytil střelu mířící k tyči, k níž měl hodně daleko.

Německý outsider se 14 hráči statečně bojoval

Pouze 14 hráčů do pole mohl využít trenér německé reprezentace do 20 let Tobias Abstreiter. Koronavirem zmítaný outsider prohrál na střely s favorizovanými Finy 22 ku 50, přesto finální skóre tak nepříznivě nepůsobí.

Prohra 3:5, světlé momenty kapitána Tima Stutzleho, trojky draftu z roku 2020 a slušný výkon gólmana Tiefenseeho. To budou hlavní styčné body, na kterých bude chtít Německo sázet i v dalších zápasech, především se Slováky a Švýcary.

Finové se podělili o kanadské body a celkem 11 hráčů si připsalo asistenci nebo gól, vyčníval pak Nikkanen s Niemelou, jenž se uvedli v premiéře na kanadském MS dvěma body.

Hokejová klasika nabídla parádní hokej

To, že Rusové budou patřit k favoritům celého šampionátu, ukázali svěřenci legendárního Igora Larionova i našim seniorům na Karjala Cupu. V nočním duelu si v Edmontonu v atraktivní řeži poradili s Američany poměrem 5:3.

O své výhře rozhodli především vynikající druhou částí hry, kterou ovládli poměrem 3:0. Dvěma góly exceloval osmnáctiletý Vasilij Ponomarjov. Spojeným státům naopak nepomohl ani závěrečný tlak v třetí třetině, ve které téměř smazali tříbrankové manko. Při závěrečném tlaku ale nakonec sami inkasovali do prázdné branky z hole Činakova.

Český tým vstoupí do skupiny B v sobotu ve 20:00 SEČ proti Švédsku, titul obhajují hokejisté Kanady.