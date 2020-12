MS hokej U20

Konec čekání. Reprezentační hokejová dvacítka v sobotu v Edmontonu rozehraje mistrovství světa. Od 20 hodin národní tým změří síly se Švédy. Tento soupeř české hráče na uplynulém šampionátu vyřadil ve čtvrtfinále. „Troufám si říct, že nálada je bojovná. Mám pocit, že hráči se na utkání a vstup do šampionátu těší. Věřím, že předvedeme co nejlepší výkon,“ říká trenér Karel Mlejnek.

Ilustrační foto: Radost v podání české hokejové reprezentace do 20 let.

Už před zápasem je jasné, že do něj nezasáhne Adam Raška, který dostal od disciplinární komise IIHF trest na jedno utkání za vražení na hrazení z přípravného zápasu proti Slovensku. Raška v poslední minutě fauloval za brankou slovenského obránce Šimona Bečára. Tento atak mu vystavil stopku proti Švédsku.

Adam Raška (vpravo) bojuje o puk

JASON FRANSON, ČTK/AP

„Je to pro nás zásah, Adam odehrál velmi dobrý přípravný utkání před šampionátem. Jsme připraveni to řešit, v sestavě ho nahradí Martin Lang," objasnil úpravu v sestavě trenér.

Program hokejistů na MS do 20 let v Edmontonu sobota 26. 12. 20.00 h Česko–Švédsko pondělí 28.12. 3.30 h Česko–Rusko úterý 29. 12. 20.00 h Česko–USA čtvrtek 31. 12. 20.00 h Česko–Rakousko Začátky v našem čase, v dějišti šampionátu je o osm hodin méně.

Švédové nesehráli před turnajem přípravný zápas, z karantény byli propuštěni tři dny před Štědrým dnem. „Co se týká skautingu, není to optimální situace, na druhou stranu absolutně neřešíme to, že Švédové vylezli z karantény až 21. prosince, my jsme vylezli osmnáctého, takže v tom úplně rozdíl nevidím," není nervózní Mlejnek, který ale ví, že soupeř na úvod světové šampionátu patří mezi favority turnaje, Švédové myslí na první trojku.

„Švédové jsou extrémně silný tým, který má extrémně vybavené individuality, s extrémně vybavenými technickými hráči, takže velmi těžký a náročný soupeř. Uděláme všechno, abychom se na ně co nejlépe připravili," věří v úspěch i přes náročný úvod reprezentační kouč Mlejnek.

Český tým vstoupí do skupiny B v sobotu ve 20:00 SEČ proti Švédsku, titul obhajují hokejisté Kanady.