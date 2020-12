MS hokej U20

Hokejové mistrovství světa juniorů pokračuje v našlapaném programu. Kromě nočního představení české reprezentace do 20 let, nabídne i dva další zápasy. Favorité na medaile z Finska a domácí Kanady by neměli mít větší problémy se Švýcary, respektive Slováky. O tom, jestli k senzaci nedojde se můžete přesvědčit v tradičně obsáhlé online reportážích na našem webu Sport.cz. Přímým přenosem vysílá od 20 hodin duel Finsko - Švýcarsko (stav 2:1) program ČT Sport.