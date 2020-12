MS hokej U20

Rusko, historicky soupeř, na kterého se čeští hokejisté umí připravit, navnadit, nahecovat. Platí to i o nastupující generaci. Hokejová dvacítka porazila na mistrovství světa v Edmontonu Rusy 2:0 a světový šampionát si připsal překvapení. „S Rusáky to je pro nás speciální zápas, to jsou nejvíc vyhrocený zápasy asi už od šestnácti,“ přiznal brankář Lukáš Pařík, kterých vychytal nulu a připsal si třicet úspěšných zákroků.