MS hokej U20

Prohlédnout si klíčové momenty, nasát sebevědomí a s tím jít do další bitvy na šampionátu. „Koukal jsem se na sestřih, když jsem byl u fyzioterapeuta, pak jsem to dál neřešil, už se soustředíme na zápas s Amerikou. Na Rusko jsme se připravili po taktický stránce, ten výkon byl skoro bezchybný. Čeká nás další těžký zápas, připravíme se co nejlépe, abychom to zase zvládli," věří v druhou výhru forvard Jakub Rychlovský.

Češi nastoupí do utkání s USA ve 20 hodin. Tým trenéra Karla Mlejnka je zatím ve skupině B na 4. místě, soupeř je druhý a má stejně bodů. Rozdíl je ve skóre: Česko 3:7, USA 14:5.

„Dokázali jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv, věřím, že můžeme být lepší a lepší. Cítíme se dobře, ale nelítáme v oblacích," upozorňuje Novák.

Program hokejistů na MS do 20 let v Edmontonu sobota 26. 12. Česko–Švédsko 1:7 pondělí 28.12. Česko–Rusko 2:0 úterý 29. 12. 20.00 h Česko–USA čtvrtek 31. 12. 20.00 h Česko–Rakousko Začátky v našem čase, v dějišti šampionátu je o osm hodin méně.

Proti Rusku český tým uspěl, když zavřel střední pásmo, hráči blokovali střely, soupeř se nedostával k dorážkám. Bolest, modřiny, i tohle patří k výhře, pokud hráči jdou proti puku.

"Když je člověk v takovém zápase, tak každý z týmu by tam skočil po hlavě a bylo by mu to jedno. Po zápase jsou vždycky nějaké šrámy, člověk vše zaleduje a je to v pohodě, není to taková bolest jako vazy třeba," říká Rychlovský.

Národní mužstvo po USA čeká ještě Rakousko. Ve hře je šest bodů, čím více jich Češi nasbírají, mají šanci na hratelnějšího soupeře ve čtvrtfinále. „Jdeme zápas od zápasu, moc nekoukáme na tabulku, snad to dopadne co nejlíp," přeje si Rychlovský. „Zápas s Ruskem nám pomohl ohledně sebevědomí. Hlavní je nastavení v hlavě a abychom bojovali jeden za druhého," nabízí recept útočník.

Po Rusku si Češi v prázdné hale zazpívali hymnu. Po souboji, který vždy přináší hodně emocí. Podobné pocity si budou chtít za pár hodin zopakovat. „Oslavu jsme si užili, pro Čechy je specifický porazit Rusáky, z důvodu historie, která za tím je," ví i přes mladý věk Rychlovský. „Hymna je to nejmenší, co jsme mohli udělat," dodává Novák. Zazpívají si Češi po zápase opět?