MS hokej U20

Hokejisté Kanady na MS hráčů do 20 let v Edmontonu dál kráčejí za obhajobou titulu. Švýcarsko deklasovali 10:0 a připsali si už třetí výhru. Dvěma góly a čtyřmi asistencemi se na kanonádě favorita podílel útočník Quinton Byfield. V "béčku" po pondělní prohře s Českem 0:2 zvítězili podle očekávání ruští mladíci nad Rakouskem, které bude ve čtvrtek posledním soupeřem výběru trenéra Karla Mlejnka v základní skupině, rovněž vysoko 7:1. Sborná si tak zajistila stejně jako Švédsko a USA postup do čtvrtfinále.