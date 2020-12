MS hokej U20

Nemají formu a jejich hráčský ročník zjevně není tak silný. Na světovém šampionátu hokejistů do 20 let v Edmontonu se proto porážka Švýcarů s Kanadou i proto čekala, ale nakonec to bylo pro evropský celek mnohem horší, než se předpokládalo v nejpesimističtějších úvahách. „Nemůžeme si dovolit na mistrovství světa prohrávat 0:10. Je to trapas pro celou zemi," posteskl si po edmontonské blamáži kapitán švýcarského národního týmu Simon Knak.