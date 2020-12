MS hokej U20

Česká hokejová reprezentace do 20 let zvládla poslední zápas v základní skupině B na mistrovství světa v Edmontonu, když porazila Rakousko 7:0. Po tomto výsledku si tým trenéra Karla Mlejnka zajistil čtvrté postupující místo do vyřazovacích bojů. O čtvrtfinálovém soupeři pro národní tým rozhodne noční utkaní mezi Kanadou a Finskem. Češi půjdou v sobotu na nejlepšího ze skupiny A.