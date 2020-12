MS hokej U20

Tým vedený trenérem Karlem Mlejnkem je nyní na čtvrtém místě, pokud by Rakušané vyhráli za tři body, přeskočili by české mužstvo. To půjde do zápasu po poslední prohře 0:7 s USA. „Po prohře s Americkou jsme měli slušný trénink, zabývali jsme se ofenzivními věcmi. Nabádáme tým, že máme vnitřní sílu, kvalitu a utkání zvládneme," věří v úspěch před zápasem hlavní kouč.

Rakušané ve třech zápasech nezískali žádný bod a mají skóre 1:22. Nováček v elitní skupině ještě nezažil v Kanadě moc radosti.

„Máme jejich postupový utkání z divize, nicméně to je neaktuální materiál. My se zabýváme tím, co rakouský tým předvádí na mistrovství světa," řekl k soupeři Mlejnek, který má svůj pohled na rakouské juniory.

„Je to poctivý soupeř dopředu i dozadu, je velmi poctivý po ztrátě kotouče a je velmi aktivní. Na tohle se musíme připravit. Víme, že to nebude absolutně jednoduchý utkání, ale věříme, že týmová kvalita bude na naší straně," je přesvědčený kouč, který odmítá, že by mohlo ze strany českého týmu dojít k podcenění.

„Na mistrovství světa absolutně nepatří pojem podcenění, říkáme hráčům, že oni budou podepsaní pod tím, že tým postoupí do čtvrtfinále," dodal Mlejnek.

Zápas začíná ve 20 hodin SEČ a na Sport.cz můžete sledovat podrobnou online reportáž.