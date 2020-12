MS hokej U20

První gól si připsal český tým ve 27. minutě, do té doby lehce pracovalo nervové ústrojí. „Trochu to byla úleva, věděli jsme, že jsme v útoku lepší, bylo to otázkou času, kdy góly přijdou. Od prvního gólu to trochu otevřeli a postupně to tam padalo," říkal po zápase obránce Šimon Kubíček.

Jeho slova potvrdil také trenér Karel Mlejnek. „Bylo to těžké utkání po psychické stránce, nutili jsme hráče do větší agresivity, tvrdosti a do většího tlaku v předbrankovém prostoru."

Český tým si připsal 61 střel, Rakušané jen 15, což je vždy nepříjemná situace pro brankáře, který není v permanentním zápasovém tempu. „Tyhle zápasy jsou vždycky těžký, udržet se v koncentraci, soustředit se na hru. Měli tam protiútoky, ale jak jsme dali gól, tak se to uklidnilo. Hlavu jsem udržel v zápase, takže dobrý," okomentoval utkání gólman Nick Malík.

Základní skupina je minulostí, dvě výhry, dvě porážky, s touto historií půjdou Češi do čtvrtfinále. To je ale výjimečné, není prostor na opravu. „Můžeme hrát s každým, jen musíme hrát svoji hru. Musíme se dobře připravit a můžeme to zvládnout," věří v úspěch Malík, který neřešil potencionálního soupeře. „Kvalita je na obou stranách, bude záležet na nás. Nic jiného tam není, je jedno, jestli to bude Kanada nebo Finsko."

Hlavní kouč musí připravit strategii, jaká bude? „Turnaj se vyvíjí, potřebujeme zlepšit to, co bude platit na soupeře ve čtvrtfinále," řekl k sobotnímu duelu Mlejnek a dodal. „Do každého utkání jdeme s tím, že chceme zvítězit. Snažíme se připravit hráčům plán, abychom zvítězili, stejné to bude ve čtvrtfinále."