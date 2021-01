MS hokej U20

Skupinová fáze mistrovství světa hráčů do 20 let v Edmontonu je již minulostí. Osmička čtvrtfinalistů má hned tři jasné favority na postup - Rusko, Kanadu a USA. Největší bitvu zřejmě nebídne severské derby mezi Švédskem a Finskem. Všechny čtvrtfinálové zapasy nabízí náš web Sport.cz v podrobných online textových reportážích, přímé přenosy, až na utkání USA se Slovenskem, můžete sledovat také na programu ČT Sport. Jako první jdou do boje Němci s Rusy v 18:00 (ve druhé třetině je stav 2:0 pro sbornou).