MS hokej U20

Česká hokejová reprezentace do dvaceti lety nepřešla čtvrtfinálovou bránu. V Edmontonu prohrála s obhájci zlatých medailí z Kanady 0:3. Češi šli do souboje jako outsider, ale výkon tomu neodpovídal, bojovali, hráči pod vedením trenéra Karla Mlejnka vyslali devětadvacet střel, ale žádná neskončila za zády gólmana Leviho. „Nedali jsme branku, ale vzdal bych obrovský kredit našemu týmu. Nedokázali jsme se prosadit proti konsolidované obraně, z toho vyplynulo, že jsme se neprosadili,“ zhodnotil krátce klíčový duel šampionátu český kouč.

Jak blízko byl postup do semifinále světového šampionátu?

Nevím, jestli jsme bylo blízko, daleko, ale utkání ovlivnila první třetina, kdy jsme inkasovali brzo dvě branky. Na druhou stranu naše mužstvo předvedlo velkou psychickou odolnost proti utkáním se Švédy a Američany. Do konce utkání jsme mohli doufat ve vyrovnání, ve zvrat.

Nebyla strategie příliš defenzivní?

Určitě nebyla taková, že bychom nechtěli dát žádnou branku, to jsme samozřejmě chtěli dát. Troufám si říct, že jsme hráli mnohem méně defenzivněji než třeba s Rusy a USA. Musím pochválit Kanadu, měla dobrou defenzivu a nepustila nás do vyložených příležitostí.

V utkáních s USA a se Švédy se systém českého týmu sesypal po inkasovaných gólech, což se proti Kanadě nestalo. Proč tomu tak bylo?

Je to jednoduchý, hokej se hraje šedesát minut a kluci to dneska splnili.

S Kanadou jste odvolali brankáře Malíka šest minut před koncem třetí třetiny, s touto eventualitou jste počítali už před utkáním?

Byl to připravený plán, že pokud to bude možný, vlétneme do toho co nejdříve to půjde.

Byl to fofr, občas skončili hráči v brance místo puku.

Jason Franson, ČTK/AP

Jak byste zhodnotil celý turnaj z pohledu českého týmu?

Zhodnotím to maximálně v pár větách, nemyslím si, že to je předmětem pozápasového rozhovoru. Celkový dojem je jednoduchý. Mám krásný pocit z našeho týmu, mám krásný pocit z realizačního týmu, mám krásný pocit ze spolupráce všech lidí okolo celého našeho týmu, což je super. Co se týká hry, tak krátce a stručně. Není to vůbec žádná analýza turnaje: nepovedená druhá polovina zápasů se Švédy a Američany.

Kdyby nebyly nepovedené části?

Nevím, tohle leží někde ve hvězdách, nedokážu odpovědět.

Kdo je podle vás největším favoritem na zlatou medaili?

Čtvrtfinále ještě nejsou dohraná, takže je na toto složité odpovídat, ale já osobně sázím na jeden ze zámořských týmů.