Deset bodů za poslední čtvrtinu je tristních, řekl kapitán Nymburka Hruban

"Stalo se úplně to samé, co v Soluni. Začali přebírat hru, hrozně zpomalili a my jsme je nedokázali rozběhnout. Začali jsme s nimi hrát basket v podstatě chodící, poziční a to byla naše smrt. V tu chvíli nad námi mají v takovémhle stylu hru velkou převahu a my jsme si nebyli schopní podat balon. Deset bodů za poslední čtvrtinu je dost tristních," řekl Hruban.

Po vyrovnaném poločase Nymburk na povedenou třetí čtvrtinu navázal ještě trojkou Demetreho Riverse. "Byli jsme agresivní, dali jsme spoustu bodů z poloprotiútoků a dokázali jsme se nepřizpůsobovat jejich hře. Oni se to snažili zpomalovat a my naopak zrychlovat. Tři čtvrtky to vycházelo, nakonec nám asi i došly síly, protože naše rotace dneska nebyla úplně nejširší. Doufali jsme, že zápas dobře dopadne a tentokrát to nevyšlo," popsal Hruban proměnu po vedení o 15 bodů.

Nymburk poprvé v sezoně v Lize mistrů nepřekročil hranici 80 nastřílených bodů. "Chybělo nám deset bodů v poslední čtvrtině, to je ten největší rozdíl. Byl to hodně fyzický a agresivní basket. PAOK hraje hodně do těla a je tam hodně rukou. Když to rozhodčí dovolí jako dneska, je to úplný extrém. My nejsme tým, který by měl průměr 110 kilo a převálcoval by to," uvedl Hruban.

Udělal jsem špatná rozhodnutí, přiznal Hruban

Vyhlášený střelec se v závěru do zakončení moc nedostával. "Neměl jsem úplně dobru poslední čtvrtinu. Začátek byl dobrý, ale pak jsem udělal několik špatných rozhodnutí. Navíc si na mě PAOK dával hodně pozor. Opravdu přebírali všechny clony a v tu chvíli to bylo hlavně na klucích, kteří hráli s míčem, aby něco vytvořili," uvedl Hruban.

O dalšího střelce Hardinga se staral v obraně Marvin Jones. "Je to vysoký pivot, který je na tom docela slušně na nohách. Celý zápas nás trápil a rozhodl to vlastně tím blokem na konci. Odvedl obrovský kus práce na všech v obraně. My už jsme na to pak neměli odpověď, možná jsme to měli hrát jinak, ale to už je kdyby kdyby," řekl Hruban k Jonesovi, který zabránil vyrovnání na 73:73.

PAOK dotáhl k výhře 22 body Malcolm Griffin, který už ve 27. minutě měl čtyři fauly. "Schovali ho do rohu. Když bránil hráče, tak si to přebrali. Vyloženě se ho snažili udržet od toho, aby nebránil balon. Je to chytrý hráč, který si dal pozor. Hrát od něj jeden útok za druhým by asi nebylo úplně moudré, protože bychom vypadli z rytmu. Zvládl to dohrát se čtyřmi fauly, zápas úplně rozhodnul a ve chvíli, kdy potřebovali, tak dal koš," řekl Hruban o hvězdě zápasu.

Ocenil kulisu v hale Královka, staral se o ni i početný "kotel" řeckých fanoušků. "Atmosféra byla super. Myslím, že to byl hezký zápas, bohužel se špatným koncem pro nás, ale mělo to náboj. Dalo se na to koukat, bylo to rychlé. Kromě toho výsledku to byl hezký basketbalový večer," prohlásil.

Nymburk klesl na třetí místo za PAOK, oba celky mají stejnou bilancí dvou výher a dvou porážek. Vede Galatasaray Istanbul se třemi výhrami, čtvrtá Ikogea uspěla jen jednou.

Basketbalisté Nymburka prohráli ve 4. kole Ligy mistrů doma s PAOK Soluň 71:75, přestože na začátku čtvrté čtvrtiny vedli už o 15 bodů. Na snímku zleva Petr Benda, Vojtěch Hruban a Demetre Rivers z týmu ERA Basketball Nymburk

Michal Kamaryt, ČTK

"Bude to boj do posledního zápasu, na body, na skóre. Budou určitě trojice týmů, které budou mít stejně, takže v tuto chvíli není nic jasného. Podle mě se bude hrát do poslední minuty a možná do poslední střely o to, kdo vůbec postoupí," řekl Hruban. Do osmifinálové skupiny postoupí vítěz a do kvalifikace další dva celky.