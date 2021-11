Pražský Lev Todua: Být první v extralize nás láká

V létě oznámil odchod do Prahy. „Potřeboval jsem změnu. Před sportovcem musejí stát výzvy. V Českých Budějovicích už jsem se cítil příliš dobře a trošičku zpohodlněl," vysvětlil tehdy na sociálních sítích. Fanoušci jeho příspěvek okamžitě zasypali vzkazy. Pražští jej vítali, jihočeští mu přáli hodně štěstí... „Až na zápas s Jihostrojem. Valdo, můžete být druzí za námi," napsala jedna z fanynek.

Todua se na nové adrese rychle zabydlel. „V klubu jsem maximálně spokojený," říká. Vyhlášenému showmanovi jen trochu chyběla podpora publika. „Atmosféra, hecovačky, emoce... Příznivci Lvů dají často přednost televizi. Kamery ovšem nezachytí všechno. Volejbal naživo je tisíckrát lepší. Musíme fanoušky naučit chodit do haly," líčí. Plné Unyp areny se dočkal ve středu, kdy Lvi přivítali v Poháru CEV rumunské Galati. „Byl jsem mile překvapený, že přišlo tolik lidí. Atmosféra byla skvělá," oceňuje.

Volejbaloví Lvi Praha.

Lvi Praha

Horší pocity v něm vyvolal výsledek série. Doma sice Pražané zvítězili 3:2, kvůli týden staré venkovní porážce 1:3 však do osmifinále nepostoupili. „Vyhrát, ale neužít si euforii, je zvláštní. Stalo se mi poprvé, že jsme zvítězili a nálada byla mizerná," vybavuje si Todua. „Arcada byla v určitých momentech lepší, lépe blokovala. My zase lépe podávali. První a třetí set nám utekl, obrovská škoda," hodnotí utkání, za kterým chce udělat tlustou čáru. „Není čas nic řešit. Ráno se probudíte a čeká vás extraliga, další důležitý zápas."

Pro ukrajinského blokaře možná ten nejdůležitější. Jihostroj vede extraligu o skóre před Karlovarskem, pouhý bod za nimi číhají Lvi. „Být první nás samozřejmě láká, ale musíme hrát bez tlaku. Ne se stresovat momentálním postavením v tabulce. Pokud předvedeme náš volejbal, bude to dobré," míní Todua, jenž se přes rozsáhlé znalosti o soupeřích trenérovi do řemesla plést nehodlá. „Kdo je on a kdo jsem já? Trenérům se neradí," směje se. Sám očekává střet dvou volejbalových stylů. „My hrajeme útočně a oni obranně. My chceme riskantním servisem zatlačit soupeře od sítě, oni čekají na naše chyby."

Poslední drby se Todua snažil vyzvědět od Martina Kryštofa. Hvězdné libero hostí však dlouho mlčelo. „Napsal jsem mu na WhatsApp. Přes dvě hodiny nereagoval. Nakonec se ozval, ale stejně nevím, kolik času věnovali detailní přípravě na mě. Jestli šlo o zaslouženou hodinu, nebo trenér řekl dvě věty a rozebíral jiné hráče," žertuje. Klíčové prý budou výkony univerzálů. „A taky, jak se vyspí (nahrávač) De Amo. Pokud dobře, budeme to mít hodně těžké. Hraje se ale v neděli a Španělé, jak známo, v neděli nepracují. V tom může být naše veliká výhoda," doplňuje se smíchem blokař Lvů.