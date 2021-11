Dostal ránu od LeBrona, zkrvavený se chtěl rvát. V NBA se děly věci

James se s domácím 20letým hráčem přetlačoval při trestných hodech, ruply mu nervy a Stewarta praštil do oka. Ten se sesunul na palubovku, ale za chvíli vyskočil a chtěl si to s basketbalovou ikonou vyřídit na místě. To už se mezi oba borce vmísili jejich spoluhráči, aby zamezili konfliktu.

Ten však nadále eskaloval, Stewart se zkrvaveným obličejem se totiž nenechal uklidnit. Naopak. V jednu chvíli se ho snažilo odtlačit snad pět členů realizačního týmu Pistons. Ale marně. Když už se zdálo, že upustil páru, najednou se otočil a s rozběhem se snažil dostat k Jamesovi, kterého byl odhodlaný chránit i mohutný DeAndre Jordan...

The Lakers and Pistons had to be separated multiple times after this play between LeBron and Isaiah Stewart. pic.twitter.com/im0o7fXeoI — SportsCenter (@SportsCenter) November 22, 2021

"Každý v lize ví, že LeBron není zákeřný chlápek," řekl Jamesův spoluhráč Anthony Davis, který nakonec 30 body přispěl k výhře hostů 121:116.

Isaiah Stewart se quería comer vivo a LeBron James, luego del incidente que dejo al jugador de los Pistons con un corte en la ceja. 😱 #NBA75 pic.twitter.com/eJl5J90h0t — NBA en español (@NBAenespanol) November 22, 2021

"Jakmile došlo ke kontaktu, naklonil se ke Stewartovi a řekl: Moje chyba. Nebylo to úmyslné. Nevím, o co se pak snažil Stewart. Ale to asi nikdo z našeho týmu."

Detroitský zuřivec inkasoval za své počínání okamžitě technické chyby, takže také nemohl pokračovat.

"Stewart byl naštvaný, ale snažil jsem se ho přesvědčit, aby se tím nenechal unést. Cítil jsem s ním, protože je ohromně soutěživý a snaží se hrát tvrdě. Ale choval se, jako by ho někdo zákeřně praštil někde na ulici. To by byl úplně jiný příběh," tvrdil kouč Detroit Dwane Casey.

Takřka na den před 17 lety se přitom v Detroitu odehrála nejostudnější rvačka v dějinách NBA. V zápase s Indianou se potyčka z palubovky přenesla do hlediště a vedení soutěže po celosvětové ostudě rozdávalo exemplární tresty.

17 years ago today

THE MALICE AT THE PALACE



SUSPENSIONS

Ron Artest: 86

Stephen Jackson: 30

Jermaine O'Neal: 15

Ben Wallace: 6

Reggie Miller: 1

Billups: 1



Here’s 6 minutes of raw footage

pic.twitter.com/eih25NBBBZ — Ballislife.com (@Ballislife) November 19, 2021

Netflix ve své sérii Untold uvedl letos o "Palácové potyčce" poutavý dokument.