Castroneves počtvrté vyhrál slavný závod 500 mil v Indianapolis

Castroneves se dočkal triumfu po dlouhých 12 letech, poprvé byl populární "Spiderman" nejrychlejší v roce 2001 hned při své premiéře a rok na to prvenství zopakoval. Zatímco všechna předchozí vítězství slavil v týmu Penske, tentokrát triumfoval hned v prvním roce působení ve stáji Meyer Shank Racing. V poslední době se Castroneves věnoval vytrvalostním závodům, v seriálu IndyCar to byl jeho první letošní start a měl by být podle původního plánu také jediný.