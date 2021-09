König ve Francii nezačal dobře. V prvním závodě skončil na 21. místě

Chtěl navázat na skvělý víkend v Mostě, kde vybojoval stupně vítězů. Jenže Oliver König měl ve Francii problémy s motorkou a nedokázal se prosadit do předních pozic. V prvním závodě třídy Supersport 300 skončil na 21. příčce, na čelo ztratil 27 vteřin. „Víkend zatím nehodnotím moc pozitivně, měl jsem rozhodně větší ambice. Jsem zklamaný, ale určitě se nevzdávám a budeme se snažit najít chybu," prohlásil König z týmu Movisio by MIE. Další závod se uskuteční v rámci šampionátu superbiků v neděli od 15:15 přímým přenosem na stanici Nova Sport.

Hlavně si dát pozor na kvalifikaci a v ní uspět. Takový byl jeden z hlavních cílů na okruhu Magny-Cours. Jenže se to nestalo. Talentovaný český závodník v ní skončil na 32. místě. Z této pozice se přední příčky okupují pak v závodě velmi složitě... „Máme jisté komplikace s technikou. Zatím netušíme, kde přesně. Dokonce jsme včera vyměnili motor za ten, co s ním jel Oliver v Mostě. A bohužel to tolik nepomohlo," popisoval problémy Miloš Čihák, manažer týmu.

König přiznal, že ho technické komplikace rozhodily. „V závodech se to pak zlepšilo. Pracujeme na tom, abychom vše napravili pro nedělní program," dodal závodník na motorce Kawasaki Ninja 400. V tom sobotním opět König dokázal, že se umí prodrat dopředu. Vždyť stáhl více než deset míst. „Ale těch soubojů v té zadní skupině tolik nebylo. V neděli bych se chtěl dostat do té skupinky, která tu bojovala o sedmé místo. Uvidím, jak se to povede. Dám do toho všechno a snad si odvezeme nějaké body."