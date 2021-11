Stárnu, ale stále to není tak zlé, okomentoval své vítězství Ledový muž

Sto třináct závodů čekal Kimi Räikkönen na jednadvacáté vítězství ve formuli 1. Devětatřicetiletý Fin ovládl nedělní Velkou cenu USA a všem těm, kteří ho už odepisovali, ukázal, že ještě nepatří do důchodu. „Určitě je to lepší, než kdybych byl druhý,“ prohlásil Räikkönen, se kterým jen tak něco nepohne.

Někdo by skákal radostí a jásal, někdo by se štěstím rozplakal. Obzvlášť když by vyhrál Velkou cenu po tak dlouhé době. S Kimim Räikkönenem jeho vítězství v nedělním závodě v USA nijak zvlášť nepohnulo. Jen se o trochu více usmíval. „Trvalo to dlouho, ale je to tady znovu,“ prohlásil Räikkönen na webu BBC.

„Jsem šťastný. Určitě je to lepší, než kdybych byl druhý. To šampaňské ale chutnalo stejně jako posledně,“ dodal devětatřicetiletý Fin, který ukázal, že i když už nepatří mezi mladíky, může zvítězit. „Stárnu, ale stále to není tak zlé. Umím si představit, že budu jezdit ještě několik let. Užívám si to a pokaždé se snažím vyhrát. Není to ale úplně snadné, protože jinak by to dokázal každý,“ líčil Räikkönen, kterého po sezóně uvidíme v jiném týmu.

Mistr světa z roku 2007 totiž zamíří z Ferrari do Sauberu, švýcarského týmu, se kterým ve formuli 1 debutoval. Lítost z odchodu? Kdepak. Ledový muž, jak se Räikkönenovi přezdívá, se už nemůže dočkat. „Lidé nerozumí tomu, že jsem se současným směřováním kariéry naprosto spokojený.“

„Ani na vteřinu jsem nelitoval ukončení smlouvy s Ferrari. Zažil jsem s nimi skvělé časy, prožil s nimi mnoho závodů, vyhrával jsem, získal titul. Ale jako jezdec hledám stále nové výzvy, chci dělat nové věci a myslím, že překvapíme hodně lidí,“ vysvětloval Räikkönen své nadšení z přestupu.