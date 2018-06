Chystá se u McLarenu vzpoura? Zaměstnanci dostávají jako bonus čokoládové tyčinky

U týmu McLaren to pořádně vře. Přestup od dodavatele motorů Hondy k Renaultu zatím nenaplnil očekávání a atmosféra mezi zaměstnanci je na bodě mrazu. Za tvrdou práci, kterou odvádějí, dostávají jako odměnu čokoládové tyčinky a hrozí, že pokud se situace nezmění, budou stávkovat.

Poté, co McLaren přešel od dodavatele motorů Hondy k Renaultu, měl tým velká očekávání. Na začátku sezóny to sice vypadalo, že došlo ke zlepšení, avšak ve třech závodech za sebou už si stáj do průběžného pořadí Poháru konstruktérů nepřipsala ani bod. Atmosféra uvnitř týmu je špatná a zaměstnanci se začínají bouřit.

Dokonce hrozí stávkou. Za tvrdou práci, kterou v továrně odvádějí, totiž jako odměnu od vedení dostávají čokoládové tyčinky, které v přepočtu stojí přibližně osm korun. „Pracujeme celé dny, potíme krev – a oni nám za to dají čokoládovou tyčinku Freddo za pětadvacet pencí,“ uvedl pro britský Daily Mail jeden ze zaměstnanců.

„Managment je předá našim nadřízeným a ti je pak rozdají zaměstnancům," vysvětloval. Bylo tomu tak například před Velkou cenou Španělska. Tehdy v továrně dostali za úkol, aby během čtrnácti dnů přichystali nový balíček dílů. „Všichni jsme dřeli dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, abychom splnili termín,“ prohlásil jeden z naštvaných pracovníků.

„Stihli jsme to včas a následně nám všem tyčinky rozdali jako bonus. Našim nadřízeným bylo trapně, když nám je dávali. Stejně tomu bylo i loni, když jsme postavili nové auto. Chtěli bychom jít do stávky, ale lidé se zároveň obávají, že by mohli přijít o svou práci,“ uzavřel zaměstnanec britského týmu.