Mezi týmy vypukla slovní válka. Úmyslné kolize? Měl by se stydět. Je to směšné obvinění, brání se Ferrari

Při nedávné Velké ceně Francie vrazil krátce po startu Sebastian Vettel do Valtteriho Bottase, nyní ve Velké Británii narazil Kimi Räikkönen do Lewise Hamiltona. Vedení Mercedesu se po této kolizi už rozzlobilo a Ferrari obvinilo, že šlo o úmysl. „Le Castellet byl první případ, kdy jsme byli sestřeleni. Teď se to stalo podruhé. Přišli jsme tak o spoustu bodů v Poháru konstruktérů,“ rozčiloval se šéf týmu Toto Wolff na webu Motorsport.com.

„Když použiju slova Jamese Allisona (technický ředitel Mercedesu), tak se musíme ptát, zda šlo o záměr, nebo zda jsou tak neschopní?“ dodal Wolff, na jehož vyjádření okamžitě reagoval šéf Ferrari Maurizio Arrivabene. „Jestli tohle opravdu řekl, tak by se měl stydět,“ prohlásil Arrivabene na adresu Allisona, který v minulosti u Ferrari působil.

„Dlouhá léta u Ferrari pracoval a myslel jsem, že jsme spolu vycházeli. Jsme v Anglii, zemi gentlemanů. Potřeboval by lekci slušného chování. Kdo jako podle něj má být neschopný? Kimi? Kdo si myslí, že je, aby posuzoval chování jezdce v autě? Od pilota, který by tohle řekl, bych to vzal, ale od tohohle člověka to neberu.“

Nařčením z úmyslných kolizí se brání i jezdci. „Takovéto věci se přeci stávají. Je hloupé si myslet, že to bylo úmyslné. Ve Francii jsem kolizí přišel o přední křídlo a zničil si závod. Vůbec by nedávalo smysl, abychom nehody způsobovali schválně,“ prohlásil Sebastian Vettel. „Je směšné nás takhle obviňovat,“ uzavřel jeho kolega Kimi Räikkönen.