Kvalifikaci F1 v Německu vyhrál Vettel, Hamilton nedojel

Pořádné drama nabídla sobotní kvalifikace na Velkou cenu Německa F1. Sebastian Vettel ji okruhu v Hockenheimu ovládl a do závodu vystartuje se svým Ferrari v neděli z prvního místa. To úřadující mistr světa Lewis Hamilton s Mercedesem, jenž byl v pátečních trénincích vždy druhý, měl technické problémy a do závodu odstartuje až ze čtrnácté pozice.