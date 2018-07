Totálně to zbabral, kritizuje Vettela po havárii bývalý světový šampión

Rozzlobený bušil Sebastian Vettel do volantu, kopal do štěrku a vulgárně nadával. Kvůli chybě totiž přišel nejen o vítězství, ale i o vedení v šampionátu. Přitom to vypadalo, že si před domácím publikem při nedělní Velké ceně Německa dojede neohroženě pro prvenství. Avšak v třiapadesátém kole nezvládl řízení na mokré trati a skončil v bariéře. „Totálně to zbabral,“ kritizoval Vettela Nico Rosberg.

Nuda? Kdepak! Formule 1 v posledních závodech nabízí zajímavou podívanou. Sebastian Vettel se pravidelně na čele průběžného pořadí šampionátu střídá s Lewisem Hamiltonem a stejně tomu je i po nedělní Velké ceně Německa. I když to po většinu závodu vypadalo, že si Vettel bez problémů dojede pro vítězství a zvýší svůj náskok.

Déšť však udělal své. Jednatřicetiletý Vettel v třiapadesátém kole nezvládl na mokré trati zatáčku a skončil se svým monopostem v bariéře. Jeho největší rival Hamilton naopak předvedl parádní stíhací jízdu, ze čtrnáctého místa se posunul dopředu a díky Vettelově chybě závod vyhrál. Nad Němcem nyní vede Hamilton o sedmnáct bodů.

„Co říct? Najednou jsem byl v bariéře a uvědomil si, že už se z ní nedostanu. Nemyslím si, že by to byla veliká chyba. Mělo to ale velký dopad na závod,“ prohlásil Vettel na webu f1i.com. „Je to zklamání, protože do toho okamžiku, probíhalo všechno skvěle. Déšť jsme fakt nepotřebovali. Omlouvám se týmu, ten udělal vše správně. Byla to moje chyba,“ přiznal jezdec Ferrari.

„Měl jsem to ve svých rukou. Malá chyba, velké zklamání,“ dodal čtyřnásobný světový šampión. „To bylo velké. Neuvěřitelné. Takhle to zahodit,“ hodnotil Vettela po závodě Nico Rosberg, bývalý pilot formule 1. „Podmínky byly obtížné. Stále ale měl před kluky náskok, a tak mohl jet trochu pomaleji. On ale vjel rovnou do zdi. To bylo špatně. Zbabral to. Totálně,“ uzavřel bývalý mistr světa.