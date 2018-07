Hamilton na Hungaroringu dominoval, před pauzou zvýšil náskok na Vettela

Jestliže k předchozímu triumfu před týdnem v Německu i v sobotní kvalifikaci na Hungaroringu pomohlo Hamiltonovi štěstí, tak tentokrát čtyřnásobný mistr světa nedal soupeřům šanci. S výjimkou 26. kola, kdy po zastávce v boxech před sebe na chvíli pustil Vettela, držel první místo a německého rivala nakonec porazil o propastných 17 sekund.

Hamilton suverénním výkonem navázal na nečekané vítězství z Velké ceny Německa, kde si jel Vettel pro jasný triumf, jenže na mokré trati havaroval. Obhájce titulu, jemuž déšť pomohl na úkor rivala z Ferrari i k pole position v Maďarsku, se tak vrátil na první místo v průběžném pořadí. Po 12 z 21 závodů má Hamilton na kontě 213 bodů, druhý je se ziskem 189 bodů Vettel.

Hamiltonovi výrazně pomohl i druhý jezdec Mercedesu Valtteri Bottas, který v závěru na opotřebovaných gumách dlouho držel druhé místo před dotírajícími vozy Ferrari a Hamilton díky tomu navýšil náskok až na 23 sekund. Vettel s Kimim Räikkönenem se před něj dostali až pět kol před koncem.

Pobočník Bottas nakonec až pátý

"Přijeli jsme sem s tím, že budeme minimalizovat škody a odjíždíme s větším počtem bodů než konkurence. Pro Lewise je to skvělé vítězství," raduje se v rozhovoru pro Sky Sports Toto Wolff, šéf Mercedesu. Ne se vším je však spokojen. "V ústech mám i hořkou pachuť, Valtteri by si pódium zasloužil. Dnes byl senzačním pobočníkem..."

Bottas se nakonec musel smířit s pátou příčkou, protože v posledním kole před sebe pustil Daniela Ricciarda. Pilotovi Red Bullu, jenž odstartoval až z 12. místa, se tak "omluvil" za kolizi, ke které mezi nimi došlo o kolo dřív. Jezdec Mercedesu byl navíc vyšetřován i za předchozí vražení do Vettela, ale ani za jeden incident potrestán nebyl.

Ricciardovo čtvrté místo bylo aspoň symbolickou náplastí Red Bullu za další selhání motoru Renault ve voze Maxe Verstappena, kterému pohonná jednotka vypověděla službu už v šestém kole. "Platíme miliony liber za prvotřídní a nejmodernější techniku a sami vidíte, že něčemu takovému se ani náhodou nepřibližuje," řekl Sky Sports šéf týmu Christian Horner.

Mercedes naopak slaví. "Pro nás krásný den, tým odvedl skvělou práci. Nevěřil jsem, že budeme nejrychlejší, ale jsme spokojeni. Bylo velké teplo, ale dokázal jsem kontrolovat tempo na trati. Jsem hrdý na tým, kam se dostal v uplynulých závodech. Všichni si zaslouží odpočinek," libuje si Lewis Hamilton.

"Byl problém dostat se za Bottase, ale vše jsme přichystali na závěrečná kola a podařilo se. Druhé místo není to, co jsme chtěli, ale jsme spokojeni. Kontakt v závěru mě překvapil, jen jsem cítil, jak mě Bottas trefil. Viděl jsem v zrcátku, že tam byl i Kimi, ale zvládl to," líčí Sebastian Vettel.