Ledový Fin se ve vedru obešel bez pití, Ericsson přiznal, že bez vody závodí už dva roky

Kimi Räikkönen absolvoval nedělní Velkou cenu Maďarska bez pití. Osmatřicetiletému jezdci Ferrari totiž mechanici zapomněli aktivovat láhev s vodou v monopostu a Fin se tak během závodu, který se konal ve velkém vedru, nemohl osvěžit. To vyvolalo velkou diskuzi, při níž Marcus Ericsson ze Sauberu přiznal, že bez pití už jezdí dva roky.

Zatímco si na začátku sezóny při Velké ceně Austrálie stěžoval Carlos Sainz z Renaultu na rozbitou pumpičku, kterou tekla voda mnohem více než obvykle a jemu pak z přepití bylo špatně. Nyní Kimiho Räikkönena z Ferrari potkala opačná situace. Mechanici mu před Velkou cenou Maďarska zapomněli připojit zavodňovací systém a jezdec tak závod absolvoval na sucho.

„Nebylo to zas tak hrozné,“ prohlásil po závodě Räikkönen, kterého jen tak něco nerozhodí. „Samozřejmě, že je dobré, když se občas můžete osvěžit. Tentokrát to nešlo. Neměl jsem s tím ale problém. Závod ubíhal rychle, pořád jsem jel na plný plyn,“ vyprávěl osmatřicetiletý Fin, který si dojel pro třetí místo.

Při této příležitosti se rozvinula diskuze a Marcus Ericsson přiznal, že bez pití závodí už dva roky. Důvod? Váha. „Systém na pití nemám nainstalovaný už více jak dva roky,“ uvedl na webu stuff.co.nz sedmadvacetiletý Ericsson. „Váží to zhruba jeden a půl kilogramu, takže jsme se to kvůli váze rozhodli nepoužívat,“ vysvětloval Švéd, který patří k nejvyšším pilotům.

Během Velké ceny Maďarska, při níž nepil, zhubl 2,5 a 3 kilogramy. Jezdec Sauberu si už loni stěžoval, že je příliš těžký, a že kvůli tomu nezískal během šampionátu ani bod. Není tedy divu, že patří k největším zastáncům myšlenky na zavedení jednotné hmotnosti. Příští roky by se už měl dočkat. Ve formuli 1 by mělo začít platit pravidlo, kdy bude stanovena minimální hmotnost závodníka osmdesát kilogramů. Pokud bude vážit méně, bude si s sebou muset do vozu vzít závaží k dorovnání limitu.