Alonso do Red Bullu? To nehrozí! Podle šéfa týmu způsobuje dvojnásobný světový šampión všude chaos

Svým rozhodnutím odejít po sezóně k Renaultu Daniel Ricciardo všechny šokoval. Teď však vyvstává otázka, kdo místo něj usedne do monopostu Red Bullu. Objevily se spekulace, že by to mohl být Fernando Alonso. Tuto možnost ale šéf týmu Christian Horner odmítá. „Kamkoli přijde, způsobí chaos,“ tvrdí Horner o dvojnásobném mistru světa.

Daniel Ricciardo se podle šéfa Red Bullu rozhodl odejít z týmu po sezóně k Renaultu hned z několika důvodů. Jsou jimi nové výzvy a Max Verstappen. „Zavolal mi a řekl, že odchází do Renaultu,“ zavzpomínal Horner na webu Formula 1 na telefonát, kdy mu Ricciardo oznámil, že se rozhodl přestoupit.

„Co?“ odpověděl mu prý Horner a přiznal, že přemýšlel, zda se nejedná o vtip. Avšak nejednalo. „Ukázalo se, že to myslí vážně. Jeho rozhodnutí musíme respektovat. Jak Daniel řekl, tak určitě jedním z důvodů je to, že potřebuje nové výzvy. Tím dalším je ale Max Verstappen,“ prohlásil Horner.

„Vidí, jak Max roste, co se týče rychlosti a síly a nechce hrát jen podpůrnou roli. To si myslím, že jeho rozhodování hodně ovlivnilo,“ vysvětloval svůj názor Horner, který se tak musí poohlédnout po novém jezdci. Spekulovalo se o Fernandu Alonsovi, toho ale Horner odmítá.

„Nejsem si jistý, že by to byla dobrá volba,“ uvedl na adresu sedmatřicetiletého Alonsa. „Mám k Fernandovi obrovský respekt, je to skvělý pilot. Myslím, že je ale těžké si to představit. Kam přijde, tam způsobí chaos,“ uzavřel Horner s tím, že navíc je jejich preferencí investovat do mladších jezdců.