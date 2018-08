Za Ricciarda přijde do Red Bullu francouzský jezdec Gasly

"Pro mě je to splněný sen. Jsem nadšený, že budu členem tohohle špičkového týmu. Byl to můj cíl od chvíle, co jsem v roce 2013 začal v juniorském programu Red Bullu," uvedl Gasly, který absolvuje v F1 první kompletní sezonu. V dosavadních dvanácti závodech sezóny dojel nejlépe čtvrtý v dubnové Velké ceně Bahrajnu. V průběžném pořadí seriálu je s 26 body na třináctém místě.