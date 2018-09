Přestup Räikkönena do Sauberu? Jen zabírá místo talentovaným mladíkům, myslí si bývalý jezdec F1

Odchod Kimiho Räikkönena z Ferrari byl očekávaný, jeho přestup do Sauberu však mnohé překvapil. Osmatřicetiletý Fin se poté, co mu Ferrari neprodloužilo smlouvu, dohodl na dvouletém působení u švýcarské stáje, s níž v roce 2001 ve formuli 1 debutoval. Podle některých, ale svým setrváním v jiném týmu akorát blokuje místo mladým talentům.

Petici, aby Kimi Räikkönen ještě alespoň rok zůstal u Ferrari, podepsalo přes sedmdesát tisíc fanoušků. Vedení italského týmu je však nevyslyšelo a oznámilo, že osmatřicetiletého jezdce od příští sezóny v monopostu nahradí dvacetiletý Charles Leclerc, který letos působí u Sauberu.

Informace mnohé překvapila, někteří jsou nadšeni, že světový šampión z roku 2007 bude ve formuli 1 pokračovat, najdou se ale i tací, kteří se do něj pustili s tím, že měl raději už odejít do důchodu. Jedním z nich je bývalý jezdec formule 1 a nyní televizní komentátor, Martin Brundle.

„Příchod Leclerca do Ferrari dává smysl, Vettelovi a týmu dodá energii. Leclerc je mladý a oni ho můžou připravit pro budoucnost, což je to, co potřebují. Ale to, že jde Räikkönen do Sauberu, je trochu překvapující. Obdivuji ho, že chce pokračovat, snad to pro něj nebude příliš velké sousto,“ prohlásil Brundle na webu f1i.com.

„Räikkönen je skvělý a populární pilot, ale spíš bych si přál, kdyby odešel, protože mnoho mladých talentovaných pilotů je pro příští sezónu bez místa,“ vysvětloval. „Esteban Ocon je toho dobrým příkladem. Stejně je na tom Stoffel Vandoorne a máme tu také Georga Russella, který vede šampionát formule 2,“ uzavřel Martin Brundle.