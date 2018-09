F1 představila monoposty pro rok 2021. Cílí na mladší publikum a slibují častější předjíždění

Hlavní prioritou při tvorbě nových konceptů byla snaha umožnit pilotům se lépe navzájem pronásledovat, a tudíž zvýšit šanci na předjetí soupeře.

„Když jsme začali řešit, jak by monoposty v roce 2021 mohly vypadat, hlavním cílem bylo umožnit autům, aby se jim vedle sebe co nejlépe závodilo," řekl technický ředitel Formule 1 Ross Brawn. „Náš výzkum už zkraje prokázal, že právě v tomto aspektu jsou velmi špatné současné formule," dodal Brawn k tématu.

„Jakmile se auta k sobě přiblíží na několik délek vozu, ztrácejí 50 % přítlačné síly. To způsobí značnou ztrátu výkonu. Začali jsme tak zjišťovat, čím to je a jak to můžeme zlepšit. S potěšením můžu říct, že u těch nových by to mělo být 20 %.

Brawn představil tři koncepty

V prvním konceptu monopostu pro rok 2021 se pracovalo hlavně na integraci „halo systému" (neboli svatozáře) do těla formule, a tudíž zlepšení celkového estetického dojmu.

Druhý koncept je uhlazenější a působí „agresivněji". Jeho dominantou jsou pak velká 18palcová kola, která jsou v plánu do budoucna tak jako tak.

Třetí návrh se ze všech představených nejvíce blíží současnému vzhledu monopostů, kromě toho jsou na něm k vidění náznaky prvků usnadňujících proudění vzduchu v oblasti kol. „Pneumatiky a kola jsou nejšpinavější částí auta, což obrovsky narušuje proudění vzduchu. Pracujeme na zařízení, která proudění vzduchu stabilizují," řekl Brawn.

Formule na dětský plakátech

Po technické stránce monopostů byla ta designová pro F1 také velmi důležitá. Někteří naznačují, že například model Ferrari dává vzpomenout na formule, s nimiž v 90. letech závodil Niki Lauda.

„Chceme takové vozy, co vypadají lépe než ty z videoher, formule, které děti chtějí mít na zdech," pokračoval Brawn. Dále přiblížil, že v jednotlivých fázích výroby měl tým k dispozici věrné grafické vizualizace pro lepší představu, jak budou monoposty vypadat v realitě.

„Chceme auta, která inspirují. F1 je vrcholem motosportu a naše auta by měla vypadat senzačně," dodal technický ředitel F1.