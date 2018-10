Lewis jednou nedojede a vše bude vypadat jinak, říká Vettel, který doufá, že o titulu není rozhodnuto

Do konce šampionátu formule 1 zbývá pět závodů. V čele pořadí je Lewis Hamilton z Mercedesu, který má náskok padesát bodů před Sebastianem Vettelem z Ferrari. Mnoho lidí tvrdí, že o letošním mistru světa už je rozhodnuto. Vettel se ale nevzdává a doufá, že se šampionát ještě může zamotat.

„I když jsem v matematice nikdy nebyl géniem, jsem dost chytrý na to, abych si spočítal, jak na tom jsem,“ uvedl Sebastian Vettel na webu iol.co.za. „Není to jednoduché, když ztrácíme body, stále ale doufám, že máme šanci. Musíme se stále snažit. Stačí, aby Lewis jednou nedojel a vše bude najednou vypadat jinak.“

„Ideální by bylo, kdyby dvakrát nedokončil. Lewisovi bych to ale nepřál. Jen chci říci, že stát se může všechno,“ vysvětloval jednatřicetiletý Němec, který se také domnívá, že někteří letošní vůz Ferrari nadhodnotili. „Mnohokrát jsme říkali, že máme silné auto. Ale oproti některým lidem si nemyslím, že by náš monopost byl v letošním roce dominantní.

„Po celý rok to bylo velmi těsné. V některých kvalifikacích jsme měli navrch my, v jiných Mercedes. Byly ale závody, kdy byl jejich náskok vyšší a oni si na trati s námi mohli hrát. Máme dobré auto, ale musíme stále pracovat na jeho vylepšení,“ dodal Vettel, který se nyní připravuje na nedělní Velkou cenu Japonska.