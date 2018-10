Hamilton dál září, ovládl kvalifikaci na VC Japonska

Ve Ferrari špatně odhadli situaci a do závěrečné části poslali Vettela i Kimiho Räikkönena na pneumatikách do mokra, přestože trať po předchozí přeháňce stihla uschnout. Oba piloti proto okamžitě zamířili do boxů pro nové gumy, což je připravilo o možnost zajet víc rychlých kol.

V závěru navíc začalo znovu pršet a Vettel už nestihl zajet relevantní čas, zatímco Räikkönenův výkon stačil pouze na čtvrté místo s téměř dvousekundovým odstupem za Hamiltonem. Druhé místo obsadil Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas a nečekanou třetí příčku si připsal Max Verstappen z Red Bullu.

Hamilton vybojoval jubilejní 80. pole position v kariéře a časem 1:27,760 porazil Bottase o tři desetiny, Verstappena už o více než sekundu. Díky chybě Ferrari má čtyřnásobný mistr světa velkou možnost udělat v nedělním závodě další výrazný krok k obhajobě titulu.

Vettel zaznamenal nejhorší umístění v kvalifikaci od loňské Velké ceny Malajsie, kde byl kvůli technickým potížím poslední a v závodě se nakonec dokázal zlepšit na čtvrtou příčku. To by však bylo pro čtyřnásobného šampiona tentokrát málo, protože pět závodů před koncem na druhém místě průběžného pořadí ztrácí na Hamiltona padesát bodů.