Nuda! I světový šampión přiznal, že u formule 1 usínal. Teď volá po jakékoliv změně

Teď se k němu přidal i Lewis Hamilton. Jezdec Mercedesu zároveň přišel s návrhem, jak šampionát alespoň trochu zpestřit. „Pamatuji si, že když jsem byl malý kluk a sledoval jsem formuli 1, tak jsem po startu usínal,“ přiznal Hamilton na webu motorsport.com. „Jsem si jistý, že i nyní jsou lidé, kteří hned po startu usnou a probudí se chvíli před koncem, až když jim zvoní budík.“

„Byly ale závody a tratě, u kterých jsem vydržel a byl celou dobu napnutý. Letos bychom za takový závod mohli označit Baku. Hodně závodů však stále není vůbec vzrušujících. Podívejme se na tyto tratě a zkusme vymyslet, co by se dalo udělat jinak,“ vyzývá vedení formule 1 třiatřicetiletý Brit.

„Myslím, že jednou ze změn, která by byla potřeba udělat, se týká stereotypu. Máme totiž zažitý stereotyp čtyř dnů, které jsou naprosto stejné jednadvacetkrát v roce,“ vysvětloval čtyřnásobný světový šampión. „Chce to více dynamiky. Na některých okruzích to musí být jiné, protože jsou nudné.“

„Chtělo by to na nich vytvořit takový super víkend,“ navrhl Hamilton „Jsem pro každou změnu. Třeba start v obráceném pořadí. Jakákoliv změna by totiž alespoň na chvíli znamenala zase nějaké vzrušení,“ uzavřel jezdec, který již tuto neděli může do své sbírky přidat další titul. Stačí mu, aby ve Velké ceně USA získal o osm bodů více než jeho největší rival, Sebastian Vettel z Ferrari.