Klepy a hlouposti v médiích poškozují formuli 1, stěžuje si světový šampion

O tom, že formule 1 už není tak napínavá jako kdysi, se mezi fanoušky hovoří už dlouho. Občas se k nim se svými názory přidají i jezdci a přemýšlejí, z jakého důvodu tomu je a co by mohlo nudné závody zatraktivnit. Teď se rozpovídal i jinak nemluvný Kimi Räikkönen, podle kterého formuli 1 škodí média.

„Lidé si stále stěžují, že formule 1 není vzrušující, že není taková, jaká by měla být, nebo se ptají jak to, že už lidi tolik nezajímá. Abych byl upřímný myslím si, že je to tím, že v médiích je spousta příběhů, klepů a hloupostí,“ uvedl Kimi Räikkönen na webu Motorsport.com. „Kdyby jich nebylo tolik, byla by F1 lepší.“

„Lidé se tak moc snaží vytvořit tolik nesmyslů, že tím F1 začínají škodit. Kdyby bylo méně nesmyslů a více aktuálních věcí, které by byly pravdivé, bylo by to pro formuli 1 v mnoha ohledech lepší,“ myslí si finský jezdec, který po sezoně odchází z Ferrari do Sauberu, kde v F1 v roce 2001 debutoval.

I když v posledních dvou závodech stál devětatřicetiletý Räikkönen na stupních vítězů, v USA dokonce vyhrál, svého přestupu vůbec nelituje. Do švýcarského týmu se už Ledový muž, jak se mu kvůli jeho povaze přezdívá, těší. „Jako jezdec hledám další výzvy. Chci nové věci a do Sauberu jdu rád. Jen lidé zatím nerozumí tomu, že jsem spokojený, kam jdu.“

„Budu to mít od domova do továrny čtyřicet minut. Budu tak moci trávit více času s rodinou, a ta bude šťastná. Je to pravděpodobně to nejlepší rozhodnutí. Opravdu z toho nejsem zklamaný,“ uzavřel světový šampion, který tento titul získal s monopostem Ferrari v roce 2007.