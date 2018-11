Už nechci zpátky do svého vozu v GP3, prohlásila po svezení ve formuli 1 kolumbijská kráska

„Byla to neuvěřitelná zkušenost. Je těžké to popsat,“ prohlásila nadšená Tatiana Calderónová na webu Motorsport.com. „Bylo to pro mě velké překvapení, vůbec jsem nečekala, že budu s vozem Sauberu debutovat v Mexiku,“ přiznala pětadvacetiletá Kolumbijka, která se letos stala testovací jezdkyní švýcarského týmu.

„Srdce mi bušilo trochu více než obvykle. Obzvlášť, když jsem kolem sebe viděla tu spoustu fotografů a kameramanů, kteří mě obklopili, když jsem startovala motor. Stáj mě ale dobře připravila, takže jsem věděla, co dělat,“ pochvalovala si. „Výkon, přítlak, brzdění tohoto vozu jsou úžasné.“

1A SALIDA DE TATIANA CALDERON EN EL SAUBER C37 DE F1 pic.twitter.com/DHKQxp6iAS — max w lefeld (@velocidad32) 30. října 2018

"Po pár kolech jsem už chytila rytmus a na trati jsem se cítila pohodlně. V některých věcech mi to přišlo snazší, než ovládat vůz GP3. Už nechci zpátky do svého auta v GP3," vtipkovala s tím, že ji také potěšilo, že neměla žádné kondiční problémy. „Ukázalo se, že fyzicky jsem připravená dobře," dodala.

Chválu slyšela i od vedení týmu. „Odvedla skvělou práci," potvrdil generální manažer Sauberu Beat Zehnder. „Dokázala, že je profesionálkou." Calderónová doufá, že se díky tomu zase o kousek více přiblížila splnění svého přání. „Děkuji všem, kteří mi dali tuto příležitost a umožnili zažít tento pocit. Snad se mi podaří dál lámat bariéry a dosáhnout svého cíle, dostat se do formule 1," uzavřela talentovaná jezdkyně.