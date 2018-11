Exotika mistra světa neláká. Pokud se počet závodů ještě navýší, už s ním nemáme počítat

Šéfové formule 1 již delší dobu avizují, že by rádi rozšířili světový šampionát na pětadvacet závodů. To se však vůbec nelíbí úřadujícímu mistru světa, Lewisi Hamiltonovi. Jezdec Mercedesu je zásadně proti, tento nápad ostře kritizuje a dokonce vyhrožuje, že pokud bude takový program schválen, nezúčastní se ho.

Světový šampionát formule 1 zahrnuje v současnosti jednadvacet závodů. Od roku 2020 by měl být rozšířen o Velkou cenu Vietnamu a vedení formule 1 by chtělo, aby se počet navýšil až na pětadvacet. S tím však vůbec nesouhlasí největší hvězda současnosti Lewis Hamilton, pětinásobný mistr světa.

„Pokud by se mělo jet pětadvacet závodů ročně, tak se mnou nejspíš nepočítejte,“ pohrozil Hamilton na webu deníku The Independent. „Sezony jsou stále delší a přestávky stále kratší. Jakmile skončíte, hned se musíte začít připravovat na další rok. Člověk se potřebuje odreagovat, přijít na jiné myšlenky. Takhle je to velice náročné,“ vysvětloval jezdec Mercedesu, kterému by stačilo osmnáct velkých cen.

Třiatřicetiletému Hamiltonovi se také nelíbí, že formule 1 míří do exotických míst, která nahrazují tradiční dějiště. „Nevím, jestli je pro závodění tak důležité vydávat se do nových zemí. V Anglii, v Německu, v Itálii máme velkou tradici. Teď je formule 1 na vzestupu i v USA. Jenže v těchto státech se závodí jen jednou ročně. Kdyby záleželo na mně, uspořádal bych tam více závodů,“ prohlásil s tím, že některé nové velké ceny v asijských zemích postrádaly kulisy.

„Jeli jsme v Turecku, skoro nikdo tam nebyl. Úžasná trať, skvělý víkend, ale návštěva bídná,“ vzpomínal. „V Indii jsem byl ještě než se tam závodilo. Když jsme tam pak jeli, byl to zvláštní pocit. Indie je chudá a my tam závodili na krásném moderním okruhu uprostřed ničeho. Byl jsem z toho v rozpacích,“ přiznal Hamilton, který byl za slova o chudobě následně hodně kritizován.

A tak nelenil a ihned přispěchal s vyjádřením, z jakého důvodu takto o Indii mluvil. „Indie je jednou z nejkrásnějších zemí, má bohatou kulturu, avšak i když má jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik, řada lidí tam je stále chudá. Hovořil jsem o tom, jaké to bylo, když jsem cestou na okruh míjel bezdomovce.“

„Přemýšlel jsem o tom, že se na trať vynaložily stovky milionů dolarů, a nyní ji nikdo nevyužívá. Ty peníze přitom mohly jít třeba na stavbu škol či domovů pro chudé,“ dodal s tím, že závody tam ani nikoho nelákaly. Proto chce, aby se jezdilo více ve městech. „Měli bychom se zaměřovat na města, kde je hodně lidí a nejezdit tam, kde nevědí, co formule 1 je,“ uzavřel britský jezdec.